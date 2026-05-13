لمواجهة غلاء الأسعار.. الجمارك العراقية تبدأ بتسهيل استيراد بيض المائدة

وجهت الهيئة العامة للجمارك، يوم الأربعاء، مراكزها الجمركية كافة للبدء بإدخال بيض المائدة استنادا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد هذه المادة الغذائية بعد ارتفاع أسعارها بشكل حاد في الأسواق المحلية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن القرار سمح باستيراد مادة بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي (البيان المسبق)، مؤكدة أن هذا الأجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف الى معالجة أزمة ارتفاع الأسعار وضمان وصول المادة الى الأسواق المحلية بشكل منظم وآمن.

وأضافت أن المراكز الجمركية باشرت فعليا باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتسهيل دخول الشحنات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مؤكدة، استمرارها في متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول المادة إلى المستهلك بالسعر المناسب.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار مساعي كبح جماح التضخم في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بعد أن سجلت الأسواق المحلية طفرات سعرية غير مبررة في مادة بيض المائدة، وهو ما استوجب تدخلاً إجرائياً عاجلاً لكسر حالة الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار القوة الشرائية للمواطن.