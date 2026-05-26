لمواجهة الأحمال ومحدودية الوقود.. وزير الكهرباء يوجّه بإجراءات عاجلة لحصر الطاقة الضائعة

وجّه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم الثلاثاء، ملاكات الوزارة في مختلف القطاعات، بتنفيذ إجراءات فنية وميدانية عاجلة لحصر الطاقة المفقودة ومعالجة الاختناقات التي تواجه المنظومة، تزامناً مع ارتفاع الأحمال الصيفية ومحدودية إمدادات الوقود المستورد جراء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن التوجيهات تتضمن تنفيذ حملات صيانة طارئة، ومتابعة شكاوى المواطنين، ورفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية، فضلاً عن إعادة عدد من الوحدات التوليدية وخطوط النقل إلى الخدمة تباعاً، بما يسهم في تعزيز استقرار ساعات التجهيز خلال موسم الذروة الصيفي.

ولضمان استمرار التنسيق العالي بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، أكد الوزير على استنفار الملاكات الهندسية والفنية للعمل الميداني المتواصل، دعماً لاستقرار المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك تزامناً مع توجيه الوزير، يوم السبت الماضي، بتشكيل غرفة طوارئ مركزية خاصة لمواجهة تحديات صيف عام 2026، والاستعدادات المتعلقة بالزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء؛ بهدف ضمان استقرار المنظومة وتأمين تجهيز الطاقة للزائرين بشكل مستمر ومستقر.

وكان وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، محمد نعمة، قد أكد قبل أيام قليلة أن منظومة إنتاج الطاقة في العراق تمر بـ"ظروف حرجة جداً"، إثر انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد من إيران إلى النصف جراء استمرار التوترات الإقليمية، علماً أن البلاد تعاني أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحروب المتتالية وتضرر البنى التحتية.