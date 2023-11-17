لمواجهة الموت البطيء.. "لا للمخدرات" بخط ساخن: اجعل قرارك الحياة (صور)

شفق نيوز/ تعد المخدرات بأنواعها المختلفة ذات أثر سلبي واضح، وهي المرتبطة بحياة المتعاطي والمقربين منه بل والمجتمع بأسره، فضلاً عن آثار اجتماعية أخرى يمكن أن تنتج عن ظاهرة التعاطي المخدرات واهمها تهديد الحياة بالنسبة لمن يدمن عليها أو المقربين منه.

وعمدت السلطات العراقية وعلى نحو مستمر إلى إطلاق حملات توعية وإرشادات توضح طبيعة وخطورة تعاطي المخدرات وكيفية الوقاية منها، فيما تم تخصيص خط ساخن بهذا الشأن للتواصل مع الجهات المعنية تحت مسمى حملة "لا للمخدرات" من أجل التقليل من خطر هذا الموت البطيء الذي يحيط بالمجتمع، مع تركيز حكومي مستمر على هذه الظاهرة ووضعها تحت دائرة الضوء لحماية المجتمع من هذه السموم القاتلة وفتح باب الأمل مجدداً بأن الحياة يجب أن تكون هي القرار وليس الموت الذي تقود إليه المخدرات.