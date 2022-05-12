لمواجهة العواصف الترابية .. العراق يطلق حملة تشجير شاملة (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن خطة لتعزيز الحزام الأخضر في أطراف المدن العراقية، مبينة انها استنفرت ملاكاتها لزراعة نوع معين من الأشجار.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ملاكاتها تقوم بتعزيز الحزام الأخضر في أطراف المدن العراقية في المحافظات كافة من خلال تبني مبادرة زراعة وإرواء شجرة (الأبيزيا) دائمة الخضرة من أجل تقليل تأثير العواصف الترابية التي يشهدها العراق".

وأضاف البيان أن "المديرية زجت بملاكاتها في جميع أنحاء العراق وسخرت آلياتها الحوضية من أجل إتمام أعمال الإرواء ورعاية الأشجار بشكل مستمر ضمن خطة أعدتها المديرية بانتخاب مناطق زراعة الشتلات، والتي راعت فيها اتجاه حركة رياح العواصف المتربة من أجل تقليل تأثيرها على المواطنين".

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تعليمات للمواطنين عند حدوث العواصف الترابية وسجلت العديد من حالات الاختناق نتيجة شدة تلك العواصف التي ضربت المدن العراقية مؤخراً والذي استوجب معها تدخل فرق إسعاف الدفاع المدني من أجل إنعاش المصابين من المواطنين وتأمين نقلهم إلى المستشفى.