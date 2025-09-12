لمواجهة الشح المائي.. الموارد العراقية تلزم مربي الأسماك بالتحول إلى الأحواض المغلقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الجمعة، عن توجه إستراتيجي جديد يُلزم مربي الأسماك بالتحول نحو إنشاء أحواض مغلقة في مشاريعهم، بدلاً عن النظام التقليدي للأحواض المفتوحة، وذلك لمواجهة الشح المائي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار جاء نتيجة شح المياه الذي يشهده العراق، وانسجاماً مع جهود الوزارة الرامية إلى تقنين استخدام المياه وضمان الاستفادة المثلى منها، ومنع التجاوزات، والحد من الهدر الكبير فيها، مما يُسهم في توجيه الكميات المتاحة لتلبية احتياجات الشرب والاستخدامات الضرورية والري".

ودعت الوزارة، جميع المربين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية إلى "الالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون البناء مع دوائرها المختصة لتطبيق هذا النظام الجديد"، مؤكدة أن "نظام الأحواض المغلقة يُمثل خطوة مهمة وجوهرية نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان حماية الأمن المائي للعراق للأجيال القادمة".

ويُعتبر هذا التوجه، بحسب الوزارة "جزءاً من حزمة إجراءات وإستراتيجيات أوسع تتبناها الوزارة للحفاظ على الثروة المائية في البلاد ومواجهة التحديات المناخية والمائية المتزايدة".