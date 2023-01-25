لمواجهة "الحمى القلاعية".. قرار بمنع  نقل المواشي بين المحافظات العراقية

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام علي، لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى شرعت بتنفيذ قرار وزاري شمل ديالى وكركوك ونينوى يقضي بمنع نقل المواشي إلى المحافظات الأخرى بسبب ظهور إصابات بمرض الحمى القلاعية، بين الأبقار والجاموس".

وأضافت، أن "هذا القرار هو إجراء احترازي لمنع انتشار الحمى القلاعية بعد تسجيل إصابات بالمرض في ناحية خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة"، مبينة أن "أغلب الاصابات انتشرت بين صفوف الجاموس لعدم شموله بحملة التلقيح بسبب اعمارها الصغيرة خلال الحملات التلقيحية الماضية".

وأشارت مديرة المستشفى البيطري، إلى "إعداد حملات تلقيح للوقاية من الحمى القلاعية وتحصين الثروة الحيوانية من الأمراض الفتاكة خلال الفترات الماضية".

والحمى القلاعية، من الأمراض المشتركة بين الإنسان ولكنه حيواني بالدرجة الأولى ويظهر على الأبقار والجاموس على شكل قرح في اللثة ويسيل اللعاب يرافقه التهابات شديدة.