لمواجهة الجفاف في ديالى.. خطة مفتوحة لحفر الآبار في المناطق المتضررة

شفق نيوز/كشف مسؤول حكومي في ديالى يوم الأحد، عن خطة مفتوحة وإجراءات ميسرة لحفر الآبار في المناطق المتضررة من أزمة الجفاف اضافة الى خطط الموارد المائية البديلة في مواجهة الجفاف.

وقال مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في ديالى، باسم خلف مسعود لوكالة شفق نيوز؛ ان "الجهات المعنية بملف المياه في الموارد المائية والهيأة العامة للمياه الجوفية والجهات المعنية أطلقت خطة مفتوحة لحفر الآبار في المناطق المتضررة من شح المياه وضمن سياق منظم والية محكمة".

وبين مسعود؛ أن "الهيأة العامة للمياه الجوفية وبالتنسيق مع الجهات المعنية اعتمدت استمارة خاصة بطلبات حفر الآبار يحال الى الجهات المختصة في بغداد وبموافقة المياه الجوفية والموارد المائية والزراعة والمحافظة اضافة الى الكشوفات الجيولوجية لمنح موافقات حفر الآبار".

واكد ان ديالى تجاوزت الخطة المقررة بحفر اكثر من 150 بئرا للنفع العام لغرض الشرب والاحتياجات الاساسية مرجحا ارتفاع عدد الآبار لهذا العام إلى 300 بئر فيما بلغت خطة الآبار للعام الماضي 190 بئرا.

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين.