لمواجهة الانفجار السكاني.. التخطيط تكشف إمكانية تحديد شروط للسكن في بغداد

شفق نيوز/ علقت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، على إمكانية تحديد شروط معينة لسكن المواطنين في العاصمة بغداد، من أجل مواجهة ظاهرة الانفجار السكاني (التضخم السكاني).

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل على جعل السكن في العاصمة بغداد حصراً لمواطنين معينين وفق أي شروط غير ممكن، فهذا يعارض الدستور، ويعارض وحدة الوطن".

وأضاف الهنداوي، أن "الدستور العراقي يؤكد على حرية عيش المواطن بأي مكان، وغير ممكن الذهاب نحو هذا الاتجاه لحصر السكن بمواطنين معينين وفق شروط سواء في بغداد أو في باقي المحافظات العراقية".

وتوقعت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، أن يكون عدد سكان العاصمة بغداد أكثر من 9 ملايين نسمة خلال العام 2023، يعيشون بمساحة اجمالية تبلغ 4555 كم2.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط، فإن تقديرات السكان الحضر في بغداد سيكون بحدود 7.8799.500 نسمة فيما سيكون تقديرات السكان الريف بحدود 1.126.501 نسمة"، موضحا أن "نسبة الفئة العمرية فيها من 15 الى 65 سنة هو 59.5% من مجموع الفئات العمرية الأخرى.