لمواجهة الاغتيالات والعصابات.. نائبة تطالب بتغييرات امنية جذرية في ديالى

شفق نيوز/ طالبت النائبة عن تحالف السيادة في ديالى، نورس محمود العيسى، يوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتغييرات امنية جذرية لاجتثاث العصابات الاجرامية ومواجهة الاغتيالات المنظمة.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز "آن الأوان ليتسلم أحد ضباط ديالى الأكفاء المهنيين مسؤولية قيادة شرطة المحافظة ورسم الخطط الناجعة للقضاء على فلول الارهاب وعصابات الجريمة".

واشارت الى ان "ديالى تعج بالكفاءات الأمنية والأكاديمية القادرة على فرض هيبة القانون وانهاء جميع المظاهر الخارجة عن القانون وحماية المدنيين من الاغتيالات المجهولة".

ودعت العيسى القائد العام للقوات المسلحة الى "وضع استراتيجية امنية جديدة لديالى وتقييم دور القيادات والمسؤوليات الأمنية في عموم الوحدات الإدارية ووضع حد للخروق الامنية المتواصلة وحالة الفوضى التي تسببها عصابات الجريمة المنظمة".

وتابعت ان "جريمة اغتيال سائق صهريج أمس اثناء اداء عمله في قضاء المقدادية يستدعي وقفةً جدية وتغييرات امنية عاجلة، لأجل وضع خططٍ واقعية تحافظ على المكتسبات الامنية وتبعث الطمأنينة في نفوس ابناء المحافظة".

وتعاني ديالى من من سطوة بعض الجماعات المسلحة مجهولة الانتماءات تحاول الهيمنة على مقدرات المحافظة وفرض اراداتها في شتى المجالات الأمنية والخدمية والسياسية.

واغتال مجهولون أمس الأحد سائق صهريج أثناء تنفيذ أحد مشاريع اكساء الشوارع في قرية الحساوية التابعة لناحية الوجيهية 25كم شمال شرق بعقوبة بعد قيامهم بتهديد المقاول بإيقاف العمل.