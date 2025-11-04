لمناسبة دينية .. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا

شفق نيوز - ذي قار

قرر مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء بنت نبي الإسلام محمد بن عبدالله.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس أحمد الإبراهيمي، في بيان اليوم، أن هذا القرار يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية التي يستمر دوامها لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويحيي المسلمون الشيعة في شهر جمادى الأولى ذكرى وفاة فاطمة الزهراء التي فارقت الحياة بعد فترة وجيزة من وفاة النبي محمد، ويربطونها بأحداث مثيرة للجدل بين المسلمين كافة.