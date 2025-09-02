لمعالجة اللسان الملحي.. مجلس البصرة يقرر غلق الممر المائي لشط العرب

شفق نيوز- البصرة

قرر مجلس البصرة، يوم الثلاثاء، غلق الممر المائي لشط العرب في محاولة لمعالجة تمدد اللسان الملحي القادم من مياه البحر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسة رسمية بحضور المحافظ أسعد العيداني، وشارك فيها أغلب أعضاء المجلس لمناقشة الملفات الخدمية والإدارية، ومتابعة المشاريع الحيوية ووضع الخطط اللازمة لضمان استكمالها بما يخدم المواطنين.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية، إضافة إلى متابعة المشاريع المتلكئة وسبل تذليل العقبات أمامها لضمان سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.

وصوّت المجلس على غلق الممر المائي المؤدي إلى شط العرب قرب جزيرة السندباد، للسيطرة على التلوث الناتج عن اللسان الملحي.

وتعاني محافظة البصرة في كل عام وتحديداً خلال فصل الصيف من تمدد اللسان الملحي عبر شط العرب مما يؤثر بشكل سلبي على المياه الصالحة للشرب والاستهلاك البشري.