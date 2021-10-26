لمخالفته المواصفات الفنية.. نائب محافظ ذي قار يشكّل لجنة تدقيقية بشأن مشروع مجاري الشطرة

شفق نيوز/ أعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار الدكتور محمد هادي يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تدقيقية بشأن مشروع مجاري الشطرة.

وقال هادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد ان اطلعنا بشكل مباشر على واقع تنفيذ مشاريع قضاء الشطرة، وجدنا ان مشروع مجاري الشطرة جرى تنفيذه بشكل مخالف للمواصفات الفنية".

وأضاف نائب المحافظ انه وجه بتشكيل لجنة تدقيقية فنية للنظر في تأخر إنجاز المشروع والنظر بوجود شكاوى تتعلق بتنفيذ المشروع من قبل مقاولين ثانويين وعدم تواجد الشركة الايرانية المتعاقدة.

واشار الى ان،" اللجنة ستدقق بعدم الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع، وتاخر مشاريع صندوق الاعمار الحالية الطرق بسبب عدم انجاز شركة المجاري للشوارع المشمولة بالتعبيد".