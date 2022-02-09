لمخالفتهم التسعيرة.. شرطة الانبار تحطم 11 مولدة اهلية وتعتقل اصحابها (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في شرطة الأنبار غربي العراق، يوم الأربعاء، باعتقال 11 شخصاً من أصحاب المولدات الأهلية بالمحافظة لمخالفتهم التسعيرة المحددة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شرطة الانبار اجرت حملة لمتابعة المولدات الأهلية ومدى التزام اصحابها بالتسعيرة المقررة وساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، مبيناً أنه تم خلال الجولة القبض على أحد عشر شخصاً من أصحاب المولدات، نتيجة مخالفتهم للتعليمات، فضلاً عن مصادرة المولدات العائدة لهم وتحطيمها "ليكونوا عبرة لغيرهم".

وأوضح المصدر، أن "قائممقام الفلوجة مؤيد الدليمي وجه بتشكيل لجنة من قائممقامية القضاء ومديرية الشرطة، لمتابعة المولدات ومحاسبة المخالفين من أصحابها بشكل دوري".