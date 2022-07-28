لمخالفة صاحبها التعليمات و"شتم" الأهالي.. "شفل" حكومي يزيل مولدة اهلية في بعقوبة

شفق نيوز/ اعلن قائممقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، يوم الخميس، إزالة مولدة اهلية واحالة صاحبها الى الجهات القانونية لتعمده تعطيل المولدة عن العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والتجاوز على الأهالي.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة بعقوبة أزالت مولدة اهلية بآلية (الشفل) في حي (كاطون الرحمة) غربي بعقوبة بسبب تمادي صاحبها وقيامه بتعطيلها وعدم الالتزام بساعات التشغيل والتسعيرة الرسمية رغم توجيه إنذارات وغرامات لسبع مرات، فضلا عن سبه وشتمه للأهالي".

واكد ان "ازالة المولدة تمت بموافقة الأهالي وسيتم نصب واحدة جديدة قريبا"، مشيرا الى ان "اجراءات إزالة المولدات ستطال مخالفين آخرين لكثرة الشكاوى وعدم امتثالهم للقوانين والضوابط والحاق اضرار جسيمة بالمواطنين".