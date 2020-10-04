لمتابعة اختطاف "سجاد العراقي".. الكاظمي يزور ذي قار غدا

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الأحد، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور يوم غد الاثنين محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي سيطلع خلال الزيارة على الوضع الأمني والخدمي المحافظة، ولمتابعة قضية اختطاف الناشط سجاد العراقي، عن قرب".

وأضاف "كما سيعقد الكاظمي اجتماعات مع المسؤولين الامنيين والمحليين وعدد من عشائر المحافظة". وفرضت القوات الأمنية العراقية في محافظة ذي قار حصارا على قضاء سيد دخيل (شرقي الناصرية) بهدف تحرير الناشط سجاد العراقي المختطف منذ 20 أيلول الماضي، ويعتقد أن خاطفيه يخفونه هناك. وكشف مسؤول محلي، عن مفاوضات تقودها جهات حكومية في بغداد مع مسلحين لإطلاق سراح الناشط سجاد العراقي.

يأتي ذلك بعد أن هدد متظاهرو ساحة الحبوبي (مركز الاحتجاجات في المحافظة) بإغلاق منافذ المحافظة ومؤسساتها بشكل كامل حتى تحرير الناشط والكشف عن مختطفيه، كما امهلت عشيرة سجاد حتى فجر الاثنين لإطلاق سراح ابنها، وبخلافه تشن هجوما على الخاطفين.

وشهدت مدينة الناصرية منذ ليل السبت (20 أيلول 2020) تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية الاختطاف، وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، واضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.