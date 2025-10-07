"لما بعد الانتخابات".. مناصب الوحدات الإدارية بنينوى لن تحسم حالياً

شفق نيوز- نينوى

استبعد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، يوم الثلاثاء، اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في الوقت الراهن.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز: "لا أعتقد أن مناصب واختيار الوحدات الإدارية ستمضي في الوقت الحالي، ومنصب قائممقام الموصل كذلك لن يُحسم مع انطلاق الحملة الدعائية، إذ ليس من المنطقي أن يمنح أحد المرشحين تميّزاً لزميلٍ منافس له في هذه المرحلة الحساسة".

ورجح أن ملف المناصب الإدارية المتبقية في محافظة نينوى، بما فيها القائممقاميات، سيُرحّل إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، لضمان الشفافية وتجنّب أي تأثير سياسي على سير العملية الانتخابية.

وتأتي تصريحات الجبوري، في ظل الجدل الدائر داخل مجلس محافظة نينوى حول اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي، وسط تباين في المواقف بشأن التوقيت والآليات، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.