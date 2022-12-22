ألمانيا تعلن تقديم منح لدعم مشاريع تُعنى بالمناخ والتنوع البيولوجي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الألمانية في بغداد، يوم الخميس، أنه تم فتح باب التقديم على تمويل مشاريع المناخ والتنوع البيولوجي للمنظمات الصغيرة في العراق

وأوضحت السفارة في بيان اليوم، إنه "كجزء من مبادرة حماية المناخ، تقدم الحكومة الألمانية الدولية منح صغيرة لدعم المشاريع التي تعنى بالمناخ والتنوع البيولوجي المنفذة من قبل المنظمات الإقليمية والوطنية والمحلية الصغيرة".

وأكدت السفارة في بيانها على أنه يجب ان تركز المشاريع خاصة على المواضيع الآتية: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التكيف مع عواقب تغير المناخ

، الحفاظ على مصارف الكربون الطبيعية مع التركيز على تقليل الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، حماية التنوع البيولوجي.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.

وتقول منظمة البنك الدولي في تقرير نشرته مؤخرا إنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.