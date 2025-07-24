ألمانيا تعلن ترحيل "عائلة إيزيدية" الى العراق

شفق نيوز- برلين

رحّلت السلطات الألمانية، عائلة إيزيدية، مكونة من ستة أفراد وتضم أربعة أطفال قاصرين، من ولاية براندنبورغ الألمانية إلى العراق.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الالمانية، بأن "العائلة تم ترحيلها يوم الثلاثاء الماضي عبر رحلة جوية انطلقت من مدينة لايبزيغ".

ويعد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) مسؤولاً عن إجراءات اللجوء، بينما تقع مسؤولية الترحيل على عاتق سلطات ولاية تورينغن.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة بوتسدام بألمانيا قد أبطلت في ذات اليوم قراراً سابقاً يُلزم العائلة بمغادرة البلاد.

بدوره ذكر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أن كل طلب يُدرس بشكل فردي لتحديد ما إذا كان يحق لمقدّمه الحصول على حماية بموجب قانون اللجوء.

وقال متحدث باسم المكتب لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يجوز أخذ إنجازات الاندماج في الحسبان، مهما كانت جديرة بالثناء"، مؤكداً أن "منح صفة الحماية يتعلق حصراً بالخطر الذي قد يتهدد مقدّم الطلب في حال عودته إلى بلده الأصلي".

وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت الثلاثاء 22 تموز الجاري، ترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة البلاد، حيث أقلعت طائرة من مطار لايبزيغ شرق البلاد متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد وعلى متنها عدداً من اللاجئين العراقيين.

ويأتي هذا الترحيل بعد أيام قليلة من رحلة مماثلة نُفذت الجمعة الماضية إلى كابول، حيث أُعيد 81 أفغانياً وصفتهم السلطات بأنهم "مجرمون خطرون وبالغو الخطورة".

وبحسب وزارة الداخلية، رحّلت ألمانيا العام الماضي 816 عراقياً، منهم 615 أعيدوا مباشرة إلى العراق، والبقية أُرسلوا إلى دول أوروبية أخرى لاستكمال إجراءاتهم.