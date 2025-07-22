ألمانيا ترحّل لاجئين عراقيين إلى بلدهم

شفق نيوز- برلين

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الثلاثاء، ترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة البلاد، حيث أقلعت طائرة من مطار لايبزيغ شرق البلاد متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد وعلى متنها عدداً من اللاجئين العراقيين.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) استناداً إلى بيانات موقع "فلايت رادار 24"، غادرت الطائرة في الساعة 10:52 صباحاً، فيما أشرف أفراد الشرطة على مرافقة المرحلين حتى سلم الطائرة، بعد نقلهم من صالة المطار في حافلات خاصة تابعة للشرطة.

ولم تكشف وزارة الداخلية الألمانية حتى الآن عن عدد المرحلين العراقيين على متن الرحلة.

ويأتي هذا الترحيل بعد أيام قليلة من رحلة مماثلة نُفذت الجمعة الماضية إلى كابول، حيث أُعيد 81 أفغانياً وصفتهم السلطات بأنهم "مجرمون خطرون وبالغو الخطورة".

وبحسب وزارة الداخلية، رحّلت ألمانيا العام الماضي 816 عراقياً، منهم 615 أعيدوا مباشرة إلى العراق، والبقية أُرسلوا إلى دول أوروبية أخرى لاستكمال إجراءاتهم.

وفي شباط/ فبراير الماضي، غادرت رحلة أخرى من مطار هانوفر إلى بغداد على متنها 47 مرحلاً.

وتأتي هذه الإجراءات رغم استمرار التوتر الأمني في العراق وصعوبة الظروف المعيشية فيه.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تضم نحو 1.2 مليون نازح داخلي وأكثر من 3 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

كما أظهر استطلاع أجرته المنظمة الدولية للهجرة عام 2023 أن نحو نصف العراقيين العائدين يفكرون بمغادرة البلاد مجددًا خلال ستة أشهر بسبب الظروف الصعبة