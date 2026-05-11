ألمانيا تتحضر لاستئناف العمل بسفارتها في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت السفارة الألمانية، يوم الاثنين، أن موظفيها في بغداد والقنصلية العامة في أربيل يباشرون حالياً العودة التدريجية، تمهيداً لاستئناف العمل القنصلي والتأشيرات والاتصالات السياسية.

وذكرت السفارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تتلقى بشكل متكرر استفسارات بشأن الوضع الحالي لقسم الشؤون القنصلية والتأشيرات، مبينة أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد دقيق لإعادة افتتاح القسم.

وأضافت أن موظفي السفارة في بغداد والقنصلية العامة الألمانية في أربيل يعملون حالياً على التحضير لاستئناف العمل، مؤكدة أنها ستعلن آخر المستجدات عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي.

ويأتي ذلك بعد فترات شهدت فيها بغداد وعدد من المدن العراقية تقليصاً أو تعليقاً جزئياً لعمل بعثات دبلوماسية وسفارات أجنبية، على خلفية هجمات واستهدافات صاروخية وطائرات مسيّرة طالت مقار دبلوماسية وقواعد تضم قوات أجنبية، من قبل فصائل مسلحة مرتبطة بما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية" في العراق.