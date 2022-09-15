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لماذا تجوب مركبة إيرانية أحياء مدينة سامراء العراقية؟

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-15T07:34:14+0000
لماذا تجوب مركبة إيرانية أحياء مدينة سامراء العراقية؟

شفق نيوز/كشف مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس، حقيقة المركبة الإيرانية التي تجوب احياء مدينة سامراء جنوب شرق تكريت.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المركبة الإيرانية نوع (بيك آب) التي لوحظت تحمل لوحات تسجيل ايرانية، وتم تداول موضوعها، و يستقلها أشخاص يقومون بتصوير المدينة هي ضمن الآليات التابعة لأحد المواكب المرافقة لزائري الامامين علي الهادي وابنه الحسن العسكري، وتجوالهم في المدينة هو لغرض التبضع من الأسواق والمحلات التجارية.

وبين أن تصويرهم للمدينة لغرض التوثيق او الذكرى لا اكثر، مشيرا إلى أن استخدامهم لجهاز التاب هو الاطلاع على خريطة محرك جوجل لتسهيل مرورهم و التجوال في المدينة كونهم يجهلون مواقع سامراء وخرائطها..

ولازالت مدينة سامراء الدينية مغلقة بالحواجز الكونكريتية وعبارة عن ثكنة محاطة بالقطعات العسكرية منذ العام ٢٠٠٨ خوفا من هجمات العجلات المفخخة والعبوات الناسفة التي تشنها المجاميع المتشددة من بينها تنظيم داعش.

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