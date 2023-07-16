لليوم السادس تواليا.. استمرار اعتصام اهالي كفري ومطالب بتدخل حكومة كوردستان

شفق نيوز/ لليوم السادس على التوالي يواصل اهالي قضاء كفري في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، احتجاجهم للمطالبة بتوفير الخدمات الادارية والمعيشية.

وقال الناشط السياسي شمال رؤوف، لوكالة شفق نيوز، ان "اعتصامات اهالي كفري مستمرة لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة وانصافهم اسوة بقضاء كلار ومناطق إدارة كرميان وايلاء الاهتمام اللائق بمكانة قضاء كفري".

واكد ان "وفوداً من مجالس المحافظات والشخصيات الاكاديمية توافدوا إلى أماكن الاعتصام الا ان الحل بيد حكومة اقليم كوردستان ومؤسساتها الحكومية".

ودعا رؤوف الى "تشكيل وفد من حكومة الاقليم وزيارة أماكن الاعتصام للوقوف على مطالب المحتجين بالسرعة الممكنة".

ونظم المئات من اهالي كفري قبل ايام عدة اعتصاما مفتوحا احتجاجا على تهميش واهمال القضاء بعموم الملفات المختلفة.

وابرز مطالب المعتصمين فتح دوائر خدمية ومؤسسات حكومية اسوة بقضاء كلار وانهاء الحيف والاهمال الخدمي الذي يسود كفري بعكس ما يشهده قضاء كلار من أعمار وازدهار في عموم القطاعات.

اضافة الى فتح كليات تابعة لجامعة كرميان في كفري اسوة بالوحدات الادارية التابعة لإدارة كرميان، حيث يشهد قضاء كفري نزوحا كبيرا نحو مناطق الإقليم بسبب البطالة وانعدام فرص العمل بحثا عن المقومات المعيشية والخدمية.

وكِفْرِي قضاء عراقي كان يتبع سابقاً محافظة ديالى الا ان النظام السابق الحقه اضافة الى قضاء كلار بإقليم كوردستان.

ويشتهر قضاء كفري بأشجار السدر وتوجد حوله آبار نفطية يعتقد أنها امتدادات لحقول كركوك النفطية لكنها لم تستثمر، وفيه أيضا هضبة ارتفاعها 335 متراً تطل على المدينة.

ويضم قضاء كفري عدة نواحي وهي، وزنانة، وسرقلعة، وكوكس، وخان، وتتبعها ما يقارب 100 قرية، ويشتهر بالزراعة وتربية المواشي، ويعتقد أن تسميته نسبة إلى شجرة الكفَر التي أستعملت لاستخراج الفحم الحجري وما تزال آثاره موجودة في قرية ناصالح القريبة من المدينة.