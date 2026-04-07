لليوم الرابع على التوالي.. سكان بسماية يتظاهرون احتجاجاً على انقطاع المياه

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من أهالي مدينة بسماية، ضمن العاصمة بغداد، عصر الثلاثاء، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه لليوم الرابع على التوالي.

وقال المحتجون، لوكالة شفق نيوز، إنهم يعانون من شحّ المياه منذ يوم السبت الماضي، مبينين أنهم لا يحصلون عليها إلا لساعتين صباحاً وساعتين مساءً، فيما لم يتم ضخ المياه بشكل كامل خلال هذا اليوم.

وأضافوا أن الأزمة أثّرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، داعين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة المشكلة وضمان استقرار تجهيز المياه في المدينة.

ناشد وجهاء من سكان مجمع بسماية في بغداد، بوقت سابق من اليوم، السوداني بالتدخل العاجل على خلفية الانقطاع التام لمياه الشرب عن المدينة منذ أربعة أيام، ملوّحين باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم المعالجة، ومقدمين أربع نقاط لمعالجة الأزمة ومحاسبة المقصرين.

1- إصدار توجيه فوري بفتح تحقيق إداري وقانوني عاجل وكان السوداني قد وجه، الأحد الماضي، محافظ بغداد بمعالجة تأثير التلوث والترسبات في نهر ديالى على مشاريع تصفية المياه في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد، وذلك بعد تقرير نشرته وكالة شفق نيوز بشأن تقنين تجهيز المياه في مجمع بسماية السكني.

وسبق لوكالة شفق نيوز قد تناولت في تقرير لها، موجة استنفار في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، عقب تقنين تجهيز المياه إلى ست ساعات يومياً، وسط تأكيد السكان أن تصميم المجمع لا يسمح بوجود خزانات بديلة، والذين أكدوا لاحقاً أن المياه باتت منقطعة بشكل كامل دون اي تجهيز.

وعلى اثرها، انطلقت حملة خدمية واسعة لتأمين مياه الشرب إلى مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، عبر ناقلات حوضية تابعة للحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد، بعد أزمة تلوث أوقفت ضخ المياه، إلا أن الجهة المسؤولة لم تضخ المياه للسكان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار – مكتب مدينة بسماية أن تجهيز المياه سيكون من الساعة (7:00) صباحاً إلى (10:00) صباحاً، ومن (5:00) عصراً إلى (8:00) مساءً، مبينة أن الإجراء مؤقت لحين زوال ما سمته "البقعة الزيتية" في النهر المغذي للمدينة.

وعبّر سكان المجمع عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن طبيعة المجمع العمودية تعتمد على الضخ المباشر دون خزانات بديلة، ما يجعل انقطاع المياه لساعات طويلة يوقف الحياة اليومية داخل الشقق، لافتين إلى أن تقليص الضخ لا يراعي ظروف الموظفين والعائلات.

وأشار عدد من السكان إلى تقديم شكاوى للمطالبة بتعديل توقيتات الضخ أو تقليل ساعات القطع، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعطّل الحياة اليومية داخل المجمع الذي يضم آلاف الوحدات السكنية.