لليوم الخامس توالياً.. موظفو الجمارك يواصلون إضرابهم بسبب "تدخلات" رئيس الهيئة

شفق نيوز/ واصل موظفو الهيئة العامة للجمارك، اضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، منددين بما وصفوها التدخلات من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي في عملهم ومحاولة "سلبهم" للصلاحيات التي منحها لهم قانون الجمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

واكد الموظفون، انهم "مستمرون في الاضراب عن العمل لحين استرجاع حقوقهم المسلوبة ولن يثنيهم عن ذلك اي شيء الى ان يتم الغاء القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بتضليل من قبل هيئة المنافذ الحدودية وهي القرار 214 لسنة 2020 والقرار 23150 لسنة 2023".

وطالب الموظفون مجلس الوزراء بـ"توجيه قرارات صارمة الى منتسبي هيئة المنافذ الحدودية بعدم التدخل في عمل موظفي الهيئة العامة للجمارك باعتبارهم مؤسسة عريقة تأسست منذ اوائل تأسيس الدولة العراقية حيث تأسست في عام 1931 وتتمتع بسلطة جمركية ولها خصوصية مهنية تمارسها وفق قانونها النافذ والذي يمثل الحاكمية على كافة القرارات المخالفة لنصوصه ومواده القانونية".