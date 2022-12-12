لليوم الثاني.. محافظات عراقية تشهد تظاهرات وإضراباً واعتصاماً لموظفي العقود (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظات ذي قار والنجف والبصرة وبغداد وميسان، يوم الإثنين، تظاهرات وإضراب واعتصام لموظفي العقود مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، إن محاضري وإداريي محافظة ذي قار نظموا تظاهرة أمام مبنى مديرية التربية؛ للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

في السياق، أعلن موظفو العقود في معمل أسمدة البصرة الإضراب عن العمل والدخول في الاعتصام المفتوح، احتجاجاً على عدم تثبيتهم.

كما تظاهر محاضرو بغداد امام وزارة التربية في منطقة الباب الشرقي ولوحوا بتصعيد واحتجاجات عارمة ان لم يتم تثبيتهم.

وفي ميسان، نظم المئات من المحاضرين والاداريين المتعاقدين مع مديرية تربية ميسان اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة بالتثبيت على الملاك الدائم.

الى ذلك، اعتصمت عاملات عقود مصنع البسة النجف أمام المصنع احتجاجاً على استقطاع مبلغ 150 الف دينار من رواتبهم البالغة 350 الف دينار.

وفي النجف، ايضاً طالب المئات من موظفي العقود في معمل البسة النجف، بتوضيح اسباب قطع رواتبهم الشهر الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 300 موظف بصفة عقود 315 يعملون في معمل البسة النجف نظموا تظاهرة اليوم امام مبنى المعمل للمطالبة بتوضيح أسباب قطع رواتبهم الشهر الحالي.

وبين مراسلنا، ان رواتب الموظفين اصبحت 125 إلى 150 الف بعدما كانت اكثر من 350 الف دينار عراقي في الشهر الحالي.