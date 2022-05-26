سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني.. محاضرو ديالى يغلقون بوابة التربية وينصبون خيام الاعتصام (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-26T07:59:15+0000
لليوم الثاني.. محاضرو ديالى يغلقون بوابة التربية وينصبون خيام الاعتصام (صور)

شفق نيوز/ واصل المحاضرون في ديالى، اليوم الخميس، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى مديرية التربية للمطالبة بتضمين مطالبهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وشمولهم بقرار التعاقد 315.

وقال ممثل متظاهري التربية حيدر ماجد لوكالة شفق نيوز إن "المحاضرين نصبوا خيام اعتصامٍ أمام بوابة مديرية تربية ديالى واغلقوا بوابة بناية التربية للمطالبة بإدراجهم ضمن قرار 315 ضمن ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".

وأضاف ماجد أن "المتظاهرين اغلقوا شارع التربية الرئيسي ضمن إجراءات وخطوات التصعيد لاستحصال حقوقهم المشروعة"، مؤكداً في ذات الوقت أن "اعتصامنا بعيد عن أي تعطيل او إضرار للمصالح الحياتية للمواطنين".

وتتجدد بين الحين والأخر ازمة المحاضرين ضمن وزارة التربية للمطالبة بشمولهم بقرار التعاقد 315 ورفع الرواتب بما يوازي الحد الادنى من الحاجات المعيشية، ما تدفع باندلاع احتجاجات وتظاهرات واسعة في عموم المحافظات.

related

محافظة عراقية تطلق حملتي "تحصين" من مرضين فتاكين

Date: 2021-05-26 20:11:14
محافظة عراقية تطلق حملتي "تحصين" من مرضين فتاكين

الأمطار تعطل أعمال تأهيل سد حيوي قرب الحدود الإيرانية

Date: 2022-01-20 11:25:39
الأمطار تعطل أعمال تأهيل سد حيوي قرب الحدود الإيرانية

ديالى تتخذ تدابير وقائية واسعة ضد الحمى النزفية

Date: 2022-05-03 08:36:22
ديالى تتخذ تدابير وقائية واسعة ضد الحمى النزفية

كورونا تغلق صفا دراسيا في ديالى لمدة اسبوعين

Date: 2021-01-04 08:17:26
كورونا تغلق صفا دراسيا في ديالى لمدة اسبوعين

نتائج التحقيق بحرائق بعقوبة.. "تماس كهربائي ولا دلائل على متورطين"

Date: 2021-06-17 08:40:23
نتائج التحقيق بحرائق بعقوبة.. "تماس كهربائي ولا دلائل على متورطين"

أزمة وقود "خانقة" تضرب ديالى وحكومتها تطالب بغداد بالتدخل

Date: 2022-02-13 09:12:06
أزمة وقود "خانقة" تضرب ديالى وحكومتها تطالب بغداد بالتدخل

اصابة أربعة عناصر شرطة بحادث سير في ديالى

Date: 2021-01-22 17:25:12
اصابة أربعة عناصر شرطة بحادث سير في ديالى

وصفتها بـ"الشائعات".. ديالى تنفي تسجيل إصابات بالحمى النزفية

Date: 2022-05-05 15:36:53
وصفتها بـ"الشائعات".. ديالى تنفي تسجيل إصابات بالحمى النزفية