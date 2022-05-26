لليوم الثاني.. محاضرو ديالى يغلقون بوابة التربية وينصبون خيام الاعتصام (صور)

شفق نيوز/ واصل المحاضرون في ديالى، اليوم الخميس، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى مديرية التربية للمطالبة بتضمين مطالبهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وشمولهم بقرار التعاقد 315.

وقال ممثل متظاهري التربية حيدر ماجد لوكالة شفق نيوز إن "المحاضرين نصبوا خيام اعتصامٍ أمام بوابة مديرية تربية ديالى واغلقوا بوابة بناية التربية للمطالبة بإدراجهم ضمن قرار 315 ضمن ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".

وأضاف ماجد أن "المتظاهرين اغلقوا شارع التربية الرئيسي ضمن إجراءات وخطوات التصعيد لاستحصال حقوقهم المشروعة"، مؤكداً في ذات الوقت أن "اعتصامنا بعيد عن أي تعطيل او إضرار للمصالح الحياتية للمواطنين".

وتتجدد بين الحين والأخر ازمة المحاضرين ضمن وزارة التربية للمطالبة بشمولهم بقرار التعاقد 315 ورفع الرواتب بما يوازي الحد الادنى من الحاجات المعيشية، ما تدفع باندلاع احتجاجات وتظاهرات واسعة في عموم المحافظات.