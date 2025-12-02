لليوم الثاني.. لا رواتب للمتقاعدين في مصرف الرافدين

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن استمرار تأجيل صرف رواتب المتقاعدين من قبل مصرف الرافدين الحكومي لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم توفر المبالغ المالية اللازمة لدى المصرف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التأجيل يأتي على الرغم من مباشرة مصرف الرشيد يوم أمس بإطلاق صرف رواتب المتقاعدين"، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثار استياءً واسعاً وتساؤلات بين المتقاعدين المشمولين بصرف رواتبهم عبر الرافدين.

وأشار المصدر إلى أن "الأزمة تعود إلى شح السيولة النقدية المتوفرة حالياً لدى المصرف، ما حال دون تنفيذ عمليات الصرف في موعدها المحدد"، مبيناً أنه "في حال عدم توزيع الرواتب مساء اليوم، فستؤجل إلى إشعار آخر دون تحديد موعد جديد لإطلاقها حتى الآن".

وأعرب عدد من المتقاعدين عن قلقهم من استمرار التأخير، مطالبين الجهات المعنية في الحكومة ووزارة المالية والبرلمان بمعالجة المشكلة وضمان صرف مستحقاتهم دون مزيد من التأجيل.

يأتي ذلك بينما، أكد مصرف الرشيد الحكومي وهيئة التقاعد العامة، أمس الاثنين، إتمام إجراءات صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الأول 2025.