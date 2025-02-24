انخفاض درجات الحرارة يعطّل دوام المدارس في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ وجهت محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى، يوم الاثنين، بتعطيل دوام المدارس والكليات، ليوم غد الثلاثاء، وتقليصه للموظفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، اطلع على التقرير الصادر من دائرة الأنواء الجوية حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025، والذي أشار إلى استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

ولفت إلى أنه "بناءً على ذلك، وجه المحافظ بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس داخل المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025".

وبين أنه تم أيضاً "تقليص الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، ليبدأ في الساعة 9 صباحًا بدلاً من الساعة 8 صباحًا"، مؤكداً أن "هذه التوجيهات تأتي حفاظًا على سلامة الطلبة وأبناء المحافظة في ظل الظروف الجوية الباردة".

من جانبه قال مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لوكالة شفق، إنه "نظراً لاستمرار الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة ليوم غدٍ، قرر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء في المدارس فقط، ويوجّه بأن يكون دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة".

إلى ذلك، قرر محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، للمدارس الابتدائية فقط بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وكانت محافظة النجف قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في وقت سابق من اليوم الإثنين في مدارس المحافظة، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتنضم النجف بذلك في تعطيل الدوام للمدارس للمثنى والديوانية وذي قار وكركوك وصلاح الدين.

كذلك قررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل، والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

ويتعرض العراق الاسبوع الجاري لموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، حيث توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، مساء أمس الأحد، أن تشهد مناطق واسعة من العراق حالة "انجماد أرضي" جراء موجة البرد التي تجتاح البلاد، مشيراً إلى أن الموجة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن آخر تحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء اليوم الأحد، تشير إلى "أجواء شديدة البرودة خصوصاً خلال ساعات الصباح والليل تستوجب أخذ الاحتياطات خلال الأيام المقبلة".