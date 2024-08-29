لليوم الثاني على التوالي.. العراق يتراجع عن صدارة أعلى دول العالم بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ تراجعت درجات الحرارة في العراق، يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي عن صدارة دول العالم الأعلى بدرجات.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة الأحواز الإيرانية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم بواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مدينة العمادية في إيران بواقع 49.4 درجة، وبالمرتبة الثالثة مدينة صافي آباد في إيران أيضاً بواقع 48.9 درجة مئوية.

وجاء مطار الكويت الدولي في الكويت رابعاً بواقع 48.8 درجة مئوية، ومطار البصرة الدولي في العراق خامساً بـ48.6 درجة.

وبحسب الجدول أيضاً جاءت مدينة عبادان في إيران سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وحي الحسين في محافظة البصرة العراقية سابعاً بـ48.2 درجة، ومدينة العمارة مركز محافظة ميسان العراقية ثامناً بـ48 درجة، ومدينة الفاو العراقية تاسعاً بـ48 درجة مئوية.

وجاءت مدينة مسجد سليمان في إيران عاشراً بدرجة حرارة 47.8 مئوية، تليها منطقة سنينة في عمان في المرتبة الـ11 بدرجة حرارة 47.5 مئوية، ومنطقة هيرموسيلو في المكسيك في المرتبة 12 بدرجة 47.4، وجاءت مدينة خنج في إيران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.3 مئوية، يليها مطار العين الدولي في الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.2 مئوية، يليه مطار أبو ظبي في الإمارات أيضاً بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 48.1 درجة مئوية.