لليوم الثاني توالياً.. مناطق العراق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت مدن ومحافظات العراق وحدها ولليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة وكانت هذه المدن جميعها في العراق.

وبين الجدول أن منطقة "عين تمر" في محافظة كربلاء سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم بواقع 51.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية محافظة "كربلاء" في العراق وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الديوانية" وبواقع 49.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "مطار بغداد الدولي" رابعاً وبواقع 49.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة "خانقين " في ديالى خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن مدينة "الحلة" في بابل جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت محافظة "النجف"، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة "خانقين" في محافظة ديالى ثامناً بدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية.

كما جاءت مدينة "العزيزية" في واسط تاسعاً بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة " السماوة" عاشراً بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية، تليها مدينة " بدرة" في واسط المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الموصل" في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، وجاءت محافظة "كركوك" بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تليها منطقة "الكوت" في واسط بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية، تليها مدينة "الناصرية" في ذي قار بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: