لليوم الثاني بسبب الأمطار.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي غدا

شفق نيوز / وجه محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، يوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء، بسبب موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأوضح الشهد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تعطيل الدوام ليوم غد يشمل الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) وذلك لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار".

وقرر أيضاً "تعطيل دوام المدارس باستثناء (إدارات المدارس) لغرض التعاون على استمرار الجهود لتهيئة بنايات المدارس للطلبة".

وكانت محافظات الديوانية، صلاح الدين، الأنبار، ذي قار، واسط، النجف، وبابل، قد عطلت الدوام الرسمي اليوم الاثنين، بسبب موجة الأمطار التي ضربت معظم مناطق البلاد من أمس الأحد.

وبعد ذلك، وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.