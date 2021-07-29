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لليوم الثاني .. العراق يسجل أكثر من 13 الف إصابة جديدة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-29T12:54:21+0000
لليوم الثاني .. العراق يسجل أكثر من 13 الف إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.

وكانت المختبرات الطبية في العراق قد سجلت في الموقف الوبائي أمس الأربعاء 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ تفشي الوباء ولغاية الآن.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليوم، إنها سجلت 13259 إصابة جديد ليرتفع إجمالي العدد إلى 1603787.

ووفقا للبيان فإن 9401 مريض قد تماثلوا للشفاء التام ليصل مجموع عدد حالات التعافي إلى 1447160.

وأشار البيان إلى وفاة 49 مصابا بالجائحة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 18533.

وادناه تفاصيل الموقف الوبائي

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