لليوم الثاني .. العراق يتصدر قائمة أعلى البلدان بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ سجلت 12 منطقة في العراق أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وكانت المحطة ذاتها قد أفادت أمس بأن 12 منطقة عراقية وثلاث مناطق في الكويت، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم

من جهته قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر طوال الأسبوع المقبل مع ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في جنوب البلاد اعتبارا من صباح يوم السبت. .