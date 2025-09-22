لليوم الثاني.. الازدحامات تشل شوارع بغداد مع عودة الطلاب

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين، ازدحامات مرورية خانقة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الازدحامات المرورية الخانقة شملت عدداً من الشوارع والجسور الرئيسية، أبرزها: سريع الدورة، محمد القاسم، مجسر الأمانة، مجسر الربيعي، مجسر قرطبة، جسر البنوك، جسر الصرافية، جسر باب المعظم، جسر الجمهورية، جسر الطابقين، جسر الجادرية، جسر القادسية، شارع مطار بغداد، كورنيش الأعظمية، شارع قطر الندى، سريع السيدية، فلكة الجادرية، كرادة خارج، ساحة التحرير، شارع الرشيد، منطقة العلاوي، ساحة الفارس، نفق الزيتون، المنطقة الخضراء، شارع الكيلاني، تقاطع النهضة، ساحة بيروت، إضافة إلى ازدحام سريع القناة من الرستمية وحتى المشتل.

وكانت شوارع بغداد قد شهدت أمس الأحد اختناقات مرورية واسعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية (باستثناء إقليم كوردستان).

وتأتي هذه الازدحامات نتيجة الضغط الذي أضافته عودة الملايين من الطلبة إلى مقاعد الدراسة على حركة السير في العاصمة.

يشار إلى أن الحكومة العراقية تنفذ مشاريع استراتيجية لفك الاختناقات المرورية في بغداد ضمن حزم متعددة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة وتخفيف الزحام، وتشمل إنشاء مجسرات وأنفاق في مواقع حيوية مثل ساحة النسور، تقاطع الفنون الجميلة، وساحة عدن، فضلاً عن تطوير مداخل العاصمة عبر الطريق الحلقي الرابع.