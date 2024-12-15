لليوم الثالث توالياً.. هزة ارضية تضرب جنوب الشرقاط

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، هزة أرضية جديدة بقوة 2.8 درجة ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المراصد الزلزالية سجلت هزة أرضية مساء اليوم تبعد نحو 4كم عن غرب ناحية "الزوية" في محافظة صلاح الدين، تم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.

ويوم أمس الأول الجمعة، سجلت المراصد الزلزالية هزة أرضية في محافظة صلاح الدين، تبعد 30كم عن قضاء الشرقاط بلغت قوتها 4.5 درجة، وهزة ثانية تبعد 17كم جنوباً، وبلغت قوتها 3.7 درجة وهي ضمن المعدل الطبيعي للهزات.