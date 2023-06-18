لليوم الثالث توالياً.. تربويو خانقين يواصلون اعتصامهم للتنديد بقرار برلماني سلب حقوقهم

شفق نيوز/ تواصل الكوادر التربوية في خانقين ضمن ملاك تربية حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتصامها لليوم الثالث على التوالي تنديدا بقرار برلماني سلب حقوقها.

وقال مدير تربية خانقين حسن طالباني، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الكوادر التربوية نصبت سرادق الاعتصام أمام مبنى مديرية التربية مطالبة البرلمان بالتراجع عن قرار إلغاء المادة 21 من قانون الموازنة التي تنص على نقل الكوادر التربوية من ملاك تربية كوردستان الى وزارة التربية الاتحادية".

وبين ان "3560 معلما ومدرسا وموظفا في خانقين والنواحي التابعة لها مشمولون بقرار النقل الى وزارة التربية الاتحادية الا ان البرلمان الغى المادة 21 التي تنص على نقلهم"، مشيرا الى ان "المديرية انجزت الاحصائيات وبيانات الرواتب وجميع الإجراءات لنقل الكوادر التربوية والامر اصبح في ساحة البرلمان".

واكد طالباني ان "التظاهرات والاعتصامات مستمرة في مدينة خانقين ومحافظة كركوك".

وتظاهر العشرات من المعلمين والمدرسين والاداريين التربويين في مدينة خانقين شمال شرقي ديالى في وقت سابق تنديدا بقرار برلماني اجهض حقوقهم عشية اقرار الموازنة الثلاثية.