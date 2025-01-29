لليوم الثالث توالياً.. بغداد تغرق في زحام غير مسبوق

شفق نيوز/ تشهد العاصمة العراقية بغداد، لليوم الثالث على التوالي، ازدحامات مرورية غير مسبوقة، تزامنًا مع استئناف الدوام الرسمي بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة الأحد بمناسبة الزيارة الرجبية.

وأدت هذه الازدحامات إلى شلل شبه تام في حركة المرور، حيث شهدت جميع الطرق الرئيسة في العاصمة اختناقات مرورية حادة يومي الاثنين والثلاثاء، واستمر الزخم اليوم الأربعاء في مختلف المناطق، من بينها الجسر الدوار، جسر الرستمية، سريع الدورة، محمد القاسم، مجسّر الأمانة، مجسّر العلوية، مجسّر الربيعي، جسر السنك، جسر الجمهورية، جسر باب المعظم، جسر الجادرية، جسر الطابقين، جسر القادسية باتجاه الخضراء، سريع القناة، شارع المغرب، شارع السعدون، منطقة العلاوي، شارع مطار بغداد، وغيرها من المحاور الحيوية في المدينة.

ويشكو المواطنون والسائقون من تفاقم أزمة الازدحامات المرورية، حيث يستغرق قطع مسافة من المفترض أن تستغرق 20 إلى 30 دقيقة نحو أربع ساعات، مما يؤدي إلى هدر الوقت وزيادة الإرهاق النفسي.

ولا تقتصر الأضرار على التأخير فحسب، بل تمتد إلى تعطل الحالات الطارئة، حيث يجد المرضى صعوبة في الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب، كما يتأخر الموظفون عن أعمالهم، مما يؤثر على الإنتاجية العامة.

ويؤكد المواطنون أن هذه الأزمة تتطلب حلولًا جذرية وسريعة ليس تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة النقل فحسب، بل النظر في الزيادة الهائلة لاعداد المركبات وتأثيراتها السلبية على الحياة اليومية والاقتصاد.

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن الازدحامات المرورية باتت تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أنها تؤثر سلبًا على الإنتاجية، وتستهلك وقت العمال، فضلاً عن تكبيد البلاد خسائر تصل إلى 1-2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضح أن التأخير في النقل يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد، ويخفض كفاءة العمل، ويرفع التكاليف الفردية بنسبة تصل إلى 40%.

وأضاف الغراوي أن الأزمة تتسبب أيضًا في زيادة استهلاك الوقود، ما يسهم في تفاقم التلوث البيئي وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تكاليف النقل المرتبطة بالازدحامات تستنزف نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة عبر مشاريع الجسور والأنفاق، دعا الغراوي إلى تبني حلول أكثر شمولية، تشمل تطوير النقل العام، وتوسعة الطرق، واعتماد تقنيات ذكية لإدارة المرور، بهدف تقليل التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة.