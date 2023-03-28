لليوم الثالث تواليا.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي بسبب الامطار

شفق نيوز/ وجه محافظ الديوانية ميثم الشهد، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشهد وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) وذلك لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار".

كما وجه المحافظ بـ"تعطيل كافة المدارس باستثناء (إدارات المدارس) لغرض التعاون على استمرار الجهود لتهيئة بنايات المدارس للطلبة".