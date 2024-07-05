لليوم الثالث توالياً ..استمرار إضراب العاملين بالتحشية في سد الموصل

شفق نيوز/ يواصل العشرات من العاملين في قسم تحشية سد الموصل، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل، فيما استعانت إدارة المشروع بالأُجراء اليوميين لتنفيذ أعمالهم رغم أعدادهم القليلة.

‏وقال مصدر في سد الموصل لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الموظفين الدائمين والعقود واصلوا ولليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل ضمن قسم التحشية في سد الموصل".

‏وأوضح المصدر "أن العشرات تجمعوا أمام نفق السد لكنهم لم يتوجهوا إلى أعمالهم فيما استعانت إدارة مشروع السد بالأجراء اليومين"، مشيرا الى أن "أعداد الأجراء اليوميين لا تتناسب وحجم العمل المقسم إلى ثلاث وجبات "

وتابع المصدر بالقول، إن "مدير عام السدود والنائب لطيف الورشان حضرا إلى موقع السد للإطلاع عن كثب على المشكلة التي تواجه قسم التحشية في سد الموصل، وطلبا مقابلة أحد الممثلين عن الموظفين المضربين عن العمل، لكنهم رفضوا وطلبوا حضور المسؤولين إلى موقع العمل للاستماع إلى مطالباتهم المتعلقة بتوقف مخصصاتهم المالية منذ ستة أشهر والمتعلقة بالخطورة والإطعام".

وكان مصدر في سد الموصل قد كشف، يوم أمس الخميس، أن أعمال التحشية في سد الموصل توقفت إثر احتجاج وإضراب العاملين لعدم تسلمهم مخصصاتهم ومستحقاتهم المالية منذ 6 اشهر.

وهددت إدارة سد الموصل، العاملين بقسم التحشية بفصل المتعاقدين ونقل الدائمين على خلفية الإضراب الحاصل وإيقاف أعمال التحشية في السد، بحسب ما أبلغ به مصدر في إدارة السد وكالة شفق نيوز.

ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله.

وفي 2016 حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد.

وجاء التحذير بعد عامين من سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق مما عرقل إجراء عمليات الصيانة على السد.

وبدأت مشكلة سد الموصل بعد الانتهاء من إنشائه عام 1986 عندما بدأت عمليات تقوية الأسس عبر التحشية عن طريق الحقن بالكونكريت وبشكل يومي بسبب تآكل الأرضية التي أنشئ عليها والتي تعتبر غير صالحة لإنشاء السدود عليها، وتعتبر عملية التحشية هي التي مكنت من المحافظة على جسم السد والمنشآت الملحقة به لغاية الآن.

وكان العراق قد وقع في كانون الثاني 2016 عقدا مع شركة تريفي الايطالية لصيانة سد الموصل.

يذكر أن سد الموصل يقع على مجرى نهر دجلة، وانتهت أعمال إنشائه من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، عام 1986، ويبلغ طوله 3.2 كيلومتراً وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط.