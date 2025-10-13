لليلة الرابعة على التوالي.. احتجاجات البصرة تتواصل والقوات الأمنية تفرق المتظاهرين بالقوة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

فضّت القوات الأمنية في البصرة، مساء اليوم الإثنين، تظاهرات احتشدت في منطقتي التميمية والحيانية وسط المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على تفاقم أزمة ملوحة المياه التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مناطق التظاهرات شهدت انتشاراً مكثفاً للأفواج الأمنية وتطويقاً لمواقع التظاهر، بعد أن أقدم المحتجون على إشعال الإطارات وقطع الطرق الرئيسة، ما دفع القوات إلى التدخل وفض التجمّعات بالقوة وإعادة فتح الشوارع أمام حركة المرور.

وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين خلال عملية التفريق، فيما انسحب عدد منهم إلى داخل الأحياء السكنية، في وقت واصلت فيه القوات الأمنية انتشارها تحسباً لتجدد الاحتجاجات.

ولليوم الرابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات المسائية وسط مدينة البصرة بسبب تفاقم أزمة ملوحة المياه وعدم وصول الماء إلى عدد من المناطق.