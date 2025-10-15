للمطالبة بمستحقاتهم.. اتحادات المقاولين العراقيين يحتجون أمام وزارة المالية

شفق نيوز- البصرة

بدأ توافد اتحادات المقاولين العراقيين في المحافظات، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد للتظاهر أمام مقر وزارة المالية، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية العائدة للمشاريع المنفذة في مختلف المحافظات.

وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، فرع البصرة، حسين المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "المقاولين يواصلون جهودهم في تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية رغم الصعوبات المالية والالتزامات الكبيرة المترتبة عليهم، إلا أن تأخر وزارة المالية في صرف المستحقات بات يهدد استمرار المشاريع ويعرض آلاف العاملين في هذا القطاع إلى البطالة والتعثر".

وأضاف أن "الاتحاد وجّه دعوة رسمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، و لوزير المالية للتدخل العاجل وحسم الملفات المالية الخاصة بالمقاولين والشركات المنفذة، ضماناً لاستمرار عجلة الإعمار والبناء في البلاد".

وأشار المالكي، إلى أن "التظاهر، أمام مقر وزارة المالية في بغداد، جاء بالتنسيق مع الاتحادات في جميع المحافظات العراقية"، مؤكداً أنها "وقفة احتجاج سلمية للمطالبة بإطلاق الأموال المتأخرة منذ سنوات".

وحذر من "استمرار التأخير في صرف المستحقات سيؤدي إلى شلل شبه تام في المشاريع الخدمية ويعمّق معاناة الشركات المحلية والعاملين فيها".

وتابع المالكي، قائلاً إن "اتحاد البصرة حذّر الحكومة المحلية والاتحادية من مغبة تجاهل مطالب المقاولين"، مضيفاً أن "الاتحاد سيواصل تحركاته القانونية والسلمية حتى يتم صرف المستحقات بالكامل".