للمطالبة بفرص عمل وإنصاف الخريجين.. تظاهرات غاضبة واعتصامات في العراق

شفق نيوز- البصرة/ الديوانية/ المثنى/ نينوى

شهدت بعض المحافظات العراقية، يوم الثلاثاء، تظاهرات واعتصامات، وسط دعوات للحكومة الاتحادية لاتخاذ إجراءات سريعة وجادة تلبي مطالب المحتجين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في البصرة، إن الاعتصامات أمام بوابة شركة نفط البصرة (المكينة)، تتواصل لليوم الثالث على التوالي حيث يعتصم مهندسون وجيولوجيون واختصاصيون في المجالات النفطية.

وأضاف أن المتظاهرين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم بنظام الأجر اليومي ضمن الشركات الرابحة التابعة لوزارة النفط.

وأشار إلى أن قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، تواصل اللجان التنسيقية اعتصامها لليوم الثاني أمام مبنى القائمقامية، مبيناً أن المتظاهرين متمسكون بتحقيق المطالب المشروعة التي تتعلق بالخدمات وفرص العمل والتنمية المحلية.

أما في محافظة الديوانية، فقد شهدت دائرة صحة المحافظة تظاهرة لعشرات من خريجي المهن الصحية للعام 2024، حيث طالبوا بفتح استمارة التعيين المركزي أسوة بدفعات السنوات السابقة، وفقاً لمراسل الوكالة في المحافظة.

وإلى المثنى، أوضح مراسل الوكالة، أن شباب ناحية السوير نصبوا خيام الاعتصام قرب مبنى القائمقامية، مؤكدين أن الاعتصام مفتوح حتى تحقيق كافة المطالب.

وفي نينوى، قال مراسل الوكالة، إن المئات من خريجي المجموعة الطبية من دفعات 2023 و2024، تظاهروا، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى دائرة صحة نينوى في مدينة الموصل، رفضاً لما وصفوه بـ "القرارات المجحفة"، الصادرة عن الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الوزراء بوزير الصحة ولجنة الصحة النيابية بشأن ملف التعيينات.

وأضاف أن المحتجين عبّروا عن غضبهم من “التمييز” بين خريجي الجامعات الحكومية والأهلية، مؤكدين أن القانون يلزم الحكومة بتعيينهم، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في تخصصات طبية مهمة.

كما طالب المحتجون بشمولهم في موازنة 2025 وتنفيذ القوانين التي تكفل تعيين خريجي المجموعة الطبية دون استثناء.