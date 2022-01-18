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للمرة الأولى.. نزلاء في سجن الناصرية يكملون الدراسات العليا

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-18T10:23:35+0000
للمرة الأولى.. نزلاء في سجن الناصرية يكملون الدراسات العليا

شفق نيوز/ أعلن مدير سجن الناصرية للاحكام الخفيفة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، عن دخول عدد من النزلاء الدراسات العليا بمجالات علمية مختلفة.

وقال احمد الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة نزلاء محكومين بقضايا مختلفة باشروا بالدراسات العليا في الجامعات العراقية بمجالات علمية مختلفة، وهي القانون والهندسة والطب"، لافتاً إلى أن "هذه المرة الأولى التي تحصل في سجن الناصرية للاحكام الخفيفة بذي قار".

وبين، أن "ادارة السجن استحصلت كافة الموافقات  الرسمية من الجهات العليا في البلاد، لغرض اكمال النزلاء الثلاثة في السجن دراستهم العليا في الماجستير، فضلاً عن توفير القاعات والاجواء الدراسية المناسبة لهم".

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