للمرة الأولى في تاريخ العراق.. الناصرية تتجه لزراعة "القلب"

شفق نيوز/ اعلن مدير مركز الناصرية للقلب جنوبي العراق، عقيل الخفاجي، اليوم الجمعة، عن قرب الاعلان عن خطوة طبية للمرة الاولى في تاريخ العراق، فيما اكد ان فريقا عراقيا يزور المانيا حاليا من اجل وضع اللمسات النهائية عليها.

وذكر الخفاجي في حديث خص به وكالة شفق نيوز، ان "قبل عام من الآن أصدرت وزارة الصحة كتابا تعتبر فيه مركز الناصرية للقلب مركزاً وطنيا لزراعة القلب والرئتين في العراق، بعد ان تم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص في يوم 21 شباط عام 2020، حيث اعلن حينها مدير عام صحة ذي قار الحالي، سعدي الماجد، يوم انعقاد الورشة يوما وطنيا لزراعة القلب في العراق".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة تبنت هذا الرأي وعليه تم تشكيل لجنتين لادارة هذا الموضوع، الأولى وتمثل اللجنة المركزية برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المدراء العامين في الوزارة، اضافة إلى رئيس مركز الناصرية للقلب، واللجنة الثانية كانت برئاستي كمدير لمركز الناصرية للقلب وعضوية عدد من أطباء المركز، فضلا عن عضوية بعض الأساتذة المختصين من محافظات اخرى".

واضاف، ان" وفدا عراقيا برئاستنا يجري هذه الأيام زيارة إلى المانيا لمتابعة هذا الأمر، حيث تم زيارة أكبر مستشفى في المانيا، مختص بهذا النوع من الجراحات ويعتبر من المراكز الرائدة في العالم وقد أشرف على تجارب مماثلة في منطقة الشرق الأوسط ومن بين هذه الدول السعودية والكويت حيث أجرت الكويت أول عملية زراعة قلب صناعي في عام 2019".

وتابع الخفاجي، ان "فريقه يطمح لان يجري العراق هذا النوع من العمليات قريبا في مركز الناصرية للقلب، وبالتالي تكون اول خطوة طبية يقدم عليها العراق في تاريخه الحديث".