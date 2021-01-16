للمرة الأولى في العراق.. نجاح زراعة الموز المهجن "گراند 9" (صور)

شفق نيوز/ تمكن مختصون في الزراعة بمحافظة البصرة، للمرة الأولى في العراق من انتاج الموز المهجن الذي ينتشر في شرق قارة آسيا.

وذكر المشرف على الزراعة، عبدالعظيم الكريم لوكالة شفق نيوز؛ أن "مختبر الزراعة النسيجية في زراعة البصرة تمكن للمرة الأولى على مستوى العراق من إنتاج موز قصير الساق نوع (گراند 9)"، لافتا إلى أن "عملية الإنتاج كانت بطريقة (الشتلات) الزراعة النسيجية اولا، ومن ثم لاحقا تم نقل هذه (الشتلات) الى التربة المستديمة، حيث تم إنشاء بستان أمهات الموز في منطقة الهارثة في البصرة".

وتابع، أن "بستان أمهات الموز هو تجريبي، وكان على مساحة نصف دونم، حيث أن غالبية اشجاره تحمل الآن ثمار الموز"، مؤكدا أن "هذا العام سيشهد عملية التوسع في زراعة هذا النوع من الموز".

وأضاف الكريم، أن "عملية الزراعة لهذا المحصول بدأت في الشهر الثالث من العام الماضي واستمرت لغاية الأول من تشرين الثاني، حيث أثمرت غالبية الأشجار، أي ان عملية الإنتاج استمرت من 6 إلى 7 اشهر"، مبينا أن "هذا الصنف تعتبر مدته طبيعية جدا في هكذا فترة، حيث أن هناك أنواعا تستمر لمدة عامين من أجل أن تثمر".

ولفت إلى أن "السنوات القادمة ستشهد زيادة في خبرة زراعة هذا المحصول لغرض نقلها الى الفلاحين والمواطنين من أجل زراعتها، حيث أن الدول الكبرى والباردة بدأت تتجه لزراعة هذا النوع من الموز، حيث أنه مناسب لظروفنا البيئية كونه هجين، كما أنه مناسب كثيرا للزراعة داخل البيوت البلاستيكية بسبب قصر شجرته حيث يبلغ ارتفاع ساقه وورقه 2 متر ونصف".