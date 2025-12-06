للمرة الأولى.. بغداد تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب

شفق نيوز– بغداد

أفاد وزير السياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك، بأن العراق سيعقد الدورة الـ28 لمجلس وزراء السياحة العرب في بغداد يوم الاثنين المقبل.

وقال الفكاك لوكالة شفق نيوز، إن الدورة ستعقد بمشاركة عدد كبير من الوزراء والوكلاء العرب ومنظمة السياحة العربية، متزامنة مع اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

وأكد الوزير الفكاك، أن العراق سيطلب، خلال هذا الملتقى، تسمية المدينة العربية التي ستكون عاصمة السياحة العربية لعام 2026.

وأشار الفكاك إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا الاجتماع الوزاري الكبير في العاصمة بغداد، لافتاً إلى أنه سيقام هذا الأسبوع بدعم كبير من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن فعاليات ملتقى السياحة العربية.

وأنهت وزارة الثقافة العراقية كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة اجتماع وزراء السياحة العرب في دورته الثامنة والعشرين، المقرّر عقده في بغداد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 8 و9 كانون الأول الجاري، ضمن سلسلة فعاليات بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.