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للمرة الأولى بتاريخ السجن.. "حوت الناصرية" يفتتح مدرسة لمحو الأمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-11T16:57:22+0000
للمرة الأولى بتاريخ السجن.. "حوت الناصرية" يفتتح مدرسة لمحو الأمية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت)، اليوم السبت، افتتاح مدرسة محو الأمية في السجن للمرة الأولى بتاريخه.

وقال مدير السجن، حسين بنية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استنادا الى ماورد في المادة ١٧ أولا من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤لسنة ٢٠١٨ والتي تبين ان الحق لكل نزيل في التعليم ومواصلة الدراسة في كافة المراحل خلال مدة محكوميته، تم اليوم افتتاح مركز سجن الناصرية المركزي لمحو الأمية لتعليم النزلاء الذين لا يجيدون القراءة والكتابة للبدء بالدراسة في مرحلة الاساس ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كدراسة مكثفة".

وأضاف، أن "عملية افتتاح مركز سجن الناصرية المركزي لمحو الأمية، شملت أيضا فتح صفوف لمراحل الخامس والسادس الابتدائي وبامكان النزيل المسجل بهذه المراحل الإشتراك بشكل مباشر بالامتحانات، وايضا يمكنهم المشاركة بالامتحانات الخارجية للصف السادس الابتدائي وبمكانهم ايضا اكمال الدراسة المتوسطة والثانوية".

واشار مدير السجن، إلى انه "سوف يتم منح النزيل شهادة (ممارسة مهنة) خلال العمل في الورش الموجودة في القسم مصدقة من وزارة التربية/الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبمكانه العمل بها بعد خروجه من السجن".

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