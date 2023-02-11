للمرة الأولى بتاريخه.. العراق ينتج أدوية لأمراض السرطان ويطرحها بنصف سعر المستوردة

شفق نيوز/ اعلن المصنع العراقي للمواد الصيدلانية، يوم السبت، تصنيع أدوية لأمراض السرطان للمرة الاولى بتاريخ العراق، مشيراً إلى إبرامه عقداً مع وزارة الصحة لتزويدها بتلك الأدوية وبأسعار اقل من المستورد بنحو 60%.

وقال مدير المصنع لؤي لبيب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وضمن توجهات الحكومة لدعم الإنتاج الوطني اتجه لدعم مصانع الادوية العراقية بشكل كبير في القطاع الخاص والحكومي"، مبينا ان "هناك مصانع عراقية تنتج أدوية وبقدرات وكفاءة لا تقل عن المنتج الأجنبي".

وأضاف أن "المصنع ابرم عقوداً مع وزارة الصحة لتزويدها بالأدوية السرطانية وللمرة الأولى في العراق"، مؤكداً ان "جميع تلك الادوية خضعت لفحوصات مشددة ولعدة مرات وتم التأكد من نجاحها وسلامتها 100% وبأسعار اقل من المستورد وثبتت فعاليتها".

وأفاد بأن "المنتجات التي تمكن المصنع من تزويد وزارة الصحة جميعها خضعت للفحوصات والاختبارات على مدى 3 اعوام وتحت مراقبة وزارة الصحة واثبتت نجاحها 100%"، مشيراً إلى أن "المصنع تمكن من إنتاج 7 انواع من الادوية السرطانية وهناك خطة لإدخال 9 انواعاً اخرى من الادوية ".

وتابع، ان "المصنع نجح من فتح خطوط إنتاج للأدوية السرطانية بواقع يغطي 4 أضعاف احتياج وزارة الصحة مما دفع الى التحرك للتصدير خارج العراق"، لافتاً الى ان "المصنع تمكن من تصنيع الادوية وبنفس الجودة للشركات الاجنبية وبأسعار اقل من المستورد بنحو 60%".