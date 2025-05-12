للمرة الرابعة.. محكمة القضاء الإداري تعيد عمر الكروي رئيساً لمجلس محافظة ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ حكمت محكمة القضاء الاداري، يوم الاثنين، بايقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقا لوثائق صادرة من المحكمة.

وبهذا الصدد قال الكروي في منشور له تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "بكلمة الفصل، أصدر القضاء الإداري اليوم قراره النهائي والعادل، مُعلناً أحقيتي بمنصب رئيس مجلس محافظة ديالى، ومبطلاً قرار الإقالة الذي افتقر إلى أي مرتكز قانوني أو دستوري".

واعتبر الكروي القرار بأنه "انتصار للعدالة رغم ما رافق القضية من ضغوط وتجاذبات"، داعياً "جميع الأطراف السياسية في ديالى إلى احترام القرار القضائي والتفاعل معه بروح المسؤولية، والمضيّ نحو تفعيل المجلس بعيداً عن منطق التعطيل والانقسام".

وأشار إلى أن "هذا القرار ليس انتصاراً لفرد، بل لمبدأ، وهو رسالة واضحة بأن صوت القانون أصدق من كل الضوضاء، وأن الحق لا يموت وإن تأخر نُطقه".

وصوّت مجلس محافظة ديالى، في شهر آذار/ مارس الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقاً نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضواً لصالح القرار.