للمرة الرابعة على التوالي.. اعفاء قائممقام الشرقاط باجراءات مثيرة للجدل

شفق نيوز/ أصدر محافظ صلاح الدين عمار خليل الجبر، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً باعفاء قائممقام الشرقاط على دودح الجبوري واحالته للتقاعد بعد بلوغه السن القانوني وتكليف بديلاً عنه لادارة المنصب وكالة.

وبموجب الوثيقة الصادرة من مكتب محافظ صلاح الدين, وتنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، يعفى قائممقام الشرقاط على دودح خلف الجبوري من منصبه وتكليف المهندس علاء خضر شعيب معاون المحافظ للشؤون الفنية بإدارة منصب قائممقام الشرقاط بالإضافة الى وظيفته لحين اكمال إجراءات ترشيح قائممقام جديد وفق السياقات القانونية.

وأكدت الوثيقة أن القرار اتخذ وفق الصلاحيات المخولة للمحافظ ضمن المادة (39/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.

بدوره، رد قائممقام الشرقاط المقال علي دودح خلف الجبوري على قرار الاعفاء واعتبره مخالفة قانونية خارج صلاحيات المحافظ، مؤكداَ أنه لا يجوز إحالة رئيس الوحدة الإدارية المنتخب الى التقاعد إلا بطلبه او أسباب صحية او تصويت المجلس المحلي وهو غير موجود حالياً ما يتطلب تصويت من مجلس النواب او قرار من مجلس الوزراء.

وبين الجبوري أن "قرار اعفاءه للمرة الرابعة على التوالي اتخذ بسياقات سياسية بحتة بعيد عن القانون والدستور"، عاداً اياه "سابقة خطيرة يجب على مجلس الوزراء معالجتها ووضع حد لاستبدال وتغيير رؤوساء الوحدات الإدارية بسياقات مخالفة للدستور".

وأكد أنه سيخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء للطعن بقرار اعفاءه "غير الدستوري".

يذكر أن "علي دودح الجبوري" اعفي من منصبه في تشرين الاول عام 2019 بقرار من محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، الذي عين "خيرالله الجبوري" بديلاً عنه قبل أن يكسب طعناً قضائياً في ايلول 2020 ويعود الى منصبه.

وعاد محافظ صلاح الدين لاعفاءه في 31 ايار من العام 2020، وكلف مدير ناحية اشور "جرجيس اسماعيل حجاب" بديلا له بالوكالة، لكن القضاء قرر اعادة قائممقام الشرقاط "علي دودح خلف الجبوري" إلى منصبه بعد كسب القائممقام المقال للطعن مرة أخرى.

وشهدت المحافظة خلال العامن الماضيين والحالي أكثر من 15 تغييراً إدارياً بين اقالة نهائية وعودة للمنصب في عدة دوائر ووحدات ادارية بناء على قرارات محكمة القضاء الاداري.